Экологическая ситуация в регионе Каспийского моря, на побережье которого живет 20 миллионов человек, крайне напряженная.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Института географии Академии наук Азербайджана, академик Рамиз Мамедов.

По его словам, показатели загрязнения превышают норму в 10-20 раз. В море имеется угроза истощения запаса осетровых.

"В результате колебания уровня моря в 1989-1995 гг. в Азербайджане ухудшилась экологическая ситуация, дома, земельные участки остались под водой, в прибрежной зоне страны образовались "экологические беженцы", ущерб государству составил два миллиарда долларов", - сказал Мамедов.

Академик сообщил, что если в прошлом море находилось на границе двух стран, то после развала СССР вокруг него образовались пять независимых государств.

"Поэтому эта территория - регион, где сталкиваются геополитические интересы. Если мы не хотим чтобы Каспий постигла участь Арала, то мы должны уберечь его от исчезновения", - сказал Рамиз Мамедов.

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