https://news.day.az/society/1164625.html На центральном проспекте в Баку убирают бетонные ограждения
На центральном проспекте в Баку убирают бетонные ограждения
Проводятся работы по демонтажу бетонных ограждений, установленных на проспекте Нефтяников в Баку, а также восстановлению асфальто-бетонного покрытия под ограждениями.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, по этой причине Агентство просит водителей быть внимательным при движении по этой улице, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.
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