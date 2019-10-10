Проводятся работы по демонтажу бетонных ограждений, установленных на проспекте Нефтяников в Баку, а также восстановлению асфальто-бетонного покрытия под ограждениями.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, по этой причине Агентство просит водителей быть внимательным при движении по этой улице, соблюдать требования временных дорожных знаков и правил дорожного движения.

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