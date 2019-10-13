https://news.day.az/society/1165364.html На Абшероне автомобиль сбил пешехода
На Абшероне автомобиль сбил пешехода
Один человек пострадал в результате ДТП в поселке Масазыр.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, наезд на пешехода произошел рядом с жилым массивом "Гуртулуш 93"
Автомобиль сбил переходившего дорогу Юсифли Фарида Гулу оглу 1988 г.р.
Пострадавший госпитализирован.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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