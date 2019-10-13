Один человек пострадал в результате ДТП в поселке Масазыр.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, наезд на пешехода произошел рядом с жилым массивом "Гуртулуш 93"

Автомобиль сбил переходившего дорогу Юсифли Фарида Гулу оглу 1988 г.р.

Пострадавший госпитализирован.

Выясняются обстоятельства ДТП.

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