В Азербайджане во время усыновления детей, достигших семилетнего возраста, при смене фамилии, отчества и имени будет учитываться мнение детей.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, связанный с этим вопрос был отражен в изменениях в Семейный Кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Кроме этого, согласно другому предлагаемому изменению в Кодекс, место рождения усыновляемых детей старше 10 лет можно будет сменить только с их согласия.

Предложения были приняты после голосования в первом чтении.

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