https://news.day.az/society/1168202.html Новшества в сфере усыновления детей в Азербайджане
Новшества в сфере усыновления детей в Азербайджане
В Азербайджане во время усыновления детей, достигших семилетнего возраста, при смене фамилии, отчества и имени будет учитываться мнение детей.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, связанный с этим вопрос был отражен в изменениях в Семейный Кодекс, вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).
Кроме этого, согласно другому предлагаемому изменению в Кодекс, место рождения усыновляемых детей старше 10 лет можно будет сменить только с их согласия.
Предложения были приняты после голосования в первом чтении.
15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре