Продолжаются поиски пропавшего без вести Вургуна Акиф оглу Гулиева (1976), вышедшего в море с целью вылова рыбы в Пираллахинском районе Баку. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС.

Поиски ведет вертолет авиаотряда МЧС.

Также Госслужба по контролю за маломерными судами и спасению на водах ежедневно осуществляется визуальный поиск на прибрежных территориях.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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