https://news.day.az/society/1168534.html К поискам пропавшего рыбака привлечен вертолет МЧС Азербайджана
К поискам пропавшего рыбака привлечен вертолет МЧС Азербайджана
Продолжаются поиски пропавшего без вести Вургуна Акиф оглу Гулиева (1976), вышедшего в море с целью вылова рыбы в Пираллахинском районе Баку. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС.
Поиски ведет вертолет авиаотряда МЧС.
Также Госслужба по контролю за маломерными судами и спасению на водах ежедневно осуществляется визуальный поиск на прибрежных территориях.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.
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