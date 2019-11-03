В некоторых горных селениях Губы и Гусара выпал снег.

Как сообщает Day.Az, села Хыналыг, Гырыз, Халтан и Ганагкенд полностью украсились белым покровом. Наибольшее количество осадков выпало в селах Хыналыг и Гырыз (14 сантиметров).

Высота снега в селе Лаза составила 10 см, а в селе Халтан - 4. Температура опустилась до -10 градусов.

Наименьшее количество осадков выпало в Гонаркенде.

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