Азербайджан отмечает 70-летие нефтяного месторождения "Нефтяные камни". На нем и сейчас идёт непрерывная добыча углеводородов. Это посёлок городского типа в Каспийском море, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова. Город расположен на металлических эстакадах, сооруженных в 1949 году, когда началась добычи нефти со дна моря. "Нефтяные камни" занесены в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая морская нефтяная платформа. О том, как живёт столица Каспийского шельфа, железный остров в море, уже ставший легендой, передает Day.Az со ссылкой на vestifinance.ru.



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