https://news.day.az/society/1174020.html В Лянкяране ВАЗ врезался в стену, есть пострадавший
В Лянкяране ВАЗ врезался в стену, есть пострадавший
В Лянкяране автомобиль врезался в стену, один человек получил телесные повреждения.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Вивлан.
Житель села Джиль Насирзаде Шахгусейн Шафи оглу, потеряв управление во время вождения ВАЗ 2106, въехал в недостроенную стену на обочине дороги. С помощью окружающих водитель был извлечен из деформированного автомобиля и доставлен в травматологическое отделение районной больницы. Состояние водителя удовлетворительное.
Предполагается, что причиной аварии стал туман.
По факту ведется расследование.
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