В Лянкяране автомобиль врезался в стену, один человек получил телесные повреждения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в селе Вивлан.

Житель села Джиль Насирзаде Шахгусейн Шафи оглу, потеряв управление во время вождения ВАЗ 2106, въехал в недостроенную стену на обочине дороги. С помощью окружающих водитель был извлечен из деформированного автомобиля и доставлен в травматологическое отделение районной больницы. Состояние водителя удовлетворительное.

Предполагается, что причиной аварии стал туман.

По факту ведется расследование.

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