Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении изображения, спецификации и образца водительского удостоверения".

Как сообщает в субботу Trend, соответствующий документ об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, в новые удостоверения внедряется электронный носитель (чип), посредством которого можно осуществить бесконтактный обмен информацией. Данные, отображенные в удостоверении, записываются на чип в цифровом формате на двух языках - азербайджанском и английском.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın