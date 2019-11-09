https://news.day.az/society/1174040.html Важные изменения в связи с водительскими удостоверениями
Важные изменения в связи с водительскими удостоверениями
Кабинет министров Азербайджана внес изменения в решение "Об утверждении изображения, спецификации и образца водительского удостоверения".
Как сообщает в субботу Trend, соответствующий документ об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно изменениям, в новые удостоверения внедряется электронный носитель (чип), посредством которого можно осуществить бесконтактный обмен информацией. Данные, отображенные в удостоверении, записываются на чип в цифровом формате на двух языках - азербайджанском и английском.
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