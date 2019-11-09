В Губинском районе Азербайджана произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке автодороги Баку-Губа, проходящем через село Гарачай. Автомобиль марки "ВАЗ 21012" сошел с дороги и перевернулся. В результате аварии 33-летний житель села Баргов Губинского района Джабраилов Джалал Джаваншир оглу и 27-летний житель села Пашаоба Ахмедов Джейхун Ядигар оглу с различными травмами были помещены в реанимационное отделение Губинской центральной районной больницы. Несмотря на усилия врачей, спасти Дж. Джабраилова не удалось.

По факту проводится расследование.

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