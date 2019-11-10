В Гяндже автомобиль сбил пешехода. 

Как передает местное бюро  Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Джавада Рафибейли.

Жительница города 64-летняя Алиева Рена Тофиг гызы была сбита автомобилем перед собственным домом.

Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. 

Выясняются обстоятельства ДТП.

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