https://news.day.az/society/1174237.html В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину
В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину
В Гяндже автомобиль сбил пешехода.
Как передает местное бюро Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Джавада Рафибейли.
Жительница города 64-летняя Алиева Рена Тофиг гызы была сбита автомобилем перед собственным домом.
Женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.
Выясняются обстоятельства ДТП.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре