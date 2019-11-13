В Азербайджане обеспечение жильем всех лиц, которым положены льготы, входит в полномочия местной исполнительной власти. Министерству труда и социальной защиты населения поручено обеспечение жильем только тех инвалидов Карабахской войны и семей шехидов, которые были на учете до 2014 года.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал, выступая в Милли Меджлисе (парламенте), передает Day.Az.

Министр отметил, что списки лиц из этой категории, взятых на учет до 1 января 2014 года, составлены местными органами исполнительной власти и переданы в министерство.

Бабаев отметил, что только в этом году квартиры будут переданы 934 семьям шехидов и лицам с инвалидностью: "В следующем году эта программа будет расширена, и поставлена задача полностью решить вопрос обеспечения квартирами лиц, стоящих на учете в течение 2-3 лет".