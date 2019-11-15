Продолжаются оперативные учения азербайджанской армии, проходящие с участием различных родов войск, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Согласно замыслу учений, подразделения ракетных и артиллерийских войск, покинув места постоянной дислокации по тревоге, отработали действия по выполнению марш-броска, выдвижению в районы сосредоточения и другие задачи.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 12 ноября начались оперативные учения в масштабах азербайджанской армии.

Основной целью учений, которые проводятся в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми подразделениями, ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками и силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях, посредством видеоконференций и оптоволоконной линии связи.