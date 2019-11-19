В Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открылась Неделя Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, неделя приурочена к 15-летию Азербайджанского клуба МГИМО.

Выступая на открытии недели, проректор МГИМО Артем Мальгин отметил значимость мероприятия, которое даст возможность лучше и ближе познакомиться с Азербайджаном: "В прямом смысле слова попробовать его на вкус, повернуться в сторону Азербайджана, заинтересоваться им, может быть даже купить билет на самолет и полететь в эту страну". Он посоветовал организаторам приглашать на мероприятия недели представителей других клубов МГИМО, друзей и сокурсников разных национальностей.

Руководитель отдела гуманитарных программ Российского отделения Фонда Гейдара Алиева Тамилла Ахмедова напомнила, что МГИМО и Азербайджан связывают тесные узы. "Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был удостоен почетного звания доктора МГИМО, Президент нашей страны Ильхам Алиев не только получил образование в этом легендарном вузе, но и начинал свою карьеру именно в этих стенах. Выпускницей магистратуры МГИМО стала вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. В 2013 году в Баку по инициативе нашего Президента прошел первый форум выпускников МГИМО".

Т.Ахмедова пожелала организаторам и участникам недели успешной и результативной работы.

Сотрудник отдела общественно-политических вопросов Администрации Президента Азербайджана, выпускник МГИМО Натик Алиев, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Игбал Гулиев, советник посольства Азербайджана в России по гуманитарным вопросам Заур Пашаев рассказали о развитии гуманитарных отношений между Азербайджаном и Россией, пожелали студентам успешной работы.

На церемонии открытия Недели Азербайджана прошла выставка картин заслуженного художника Азербайджана и России Аскера Мамедова. Также гости смогли попробовать знаменитые азербайджанские сладости - шекербуру, пахлаву и др.

В программе недели, которая продлится до 22 ноября, лекции, мастер-классы и творческие встречи, выставки картин азербайджанских художников, "круглые столы", показ азербайджанских фильмов, встреча с известными азербайджанцами, а также заключительный концерт.