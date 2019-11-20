Еще 50 полностью отремонтированных квартир, купленных министерством труда и социальной защиты населения в новых жилых зданиях в поселке Мамедли Абшеронского района, переданы семьям шехидов, инвалидам Карабахской войны и событий 20 января.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, на мероприятии выступил замминистра Вусал Насирли и сообщил, что согласно успешной социальной политике Президента Ильхама Алиева осуществляются важные меры в направлении усиления социальной защиты граждан из уязвимых групп. В числе таких мер особое место занимает программа обеспечения жильем.

Если в 2018 году семьям шехидов и людям, которые стали инвалидами, защищая территориальную целостность, независимость и конституционный строй страны, было выдано втрое больше предусмотренного - 626 квартир, то в 2019 году предусмотрено обеспечение лиц этой группы 934 квартирами и частными домами. С начала года новым владельцам уже переданы 347 квартир и частных домов.

Насирли подчеркнул, что в 2018 году 265 инвалидов войны получили автомобили. В этом году планируется выдача около 600 автомобилей - в 3,2 раза больше предусмотренного. За прошедший период этого года инвалидам войны переданы 427 автомобилей. Таким образом, всего на сегодняшний день гражданам этой категории министерством передано до 6400 автомобилей.

На мероприятии было отмечено, что в результате революционных реформ в социальной сфере минимальная зарплата в стране увеличилась почти вдвое, минимальная пенсия - на 72,4 процента, социальные пособия и ежемесячная президентская пенсия в среднем на 100 процентов. Эти меры способствовали улучшению благосостояния 4,2 миллиона граждан. Помимо этого, президентская пенсия для семей шехидов увеличена с 242 до 300 манатов, социальные пособия и пенсии для инвалидов войны в среднем увеличены на 100 процентов. Учреждены ежемесячная президентская пенсия для лиц, ухаживающих за инвалидами первой группы (в том числе инвалидам первой группы войны и 20 января).

Граждане, обеспеченные жильем, подчеркнули, что рады получить жилье, отвечающее современным требованиям. Они отметили, что это очередное проявление большой заботы Президента Ильхама Алиева семьям шехидов, инвалидам войны и 20 января и выразили глубокую благодарность Президенту.