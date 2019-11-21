В рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" утверждены "Правила финансирования международных программ двойного диплома".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение.

Решением Кабинета министров в документ были внесены дополнения.