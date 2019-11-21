https://news.day.az/society/1177734.html Премьер-министр подписал решение в связи с двойными дипломами
Премьер-министр подписал решение в связи с двойными дипломами
В рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" утверждены "Правила финансирования международных программ двойного диплома".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на oxu.az, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение.
Решением Кабинета министров в документ были внесены дополнения.
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