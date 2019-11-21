Азербайджан подготовил меморандум о взаимопонимании по вопросам охраны окружающей среды с Индией, заявил во время выступления на бизнес-делегации Конфедерации индийской промышленности заместитель министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Новруз Гулиев. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Гулиева, Мамедова был подготовлен в рамках комиссии и в настоящее время находится на рассмотрении индийской стороны.

Комментируя отношения между Азербайджаном и Индией, заместитель министра отметил, что они основаны на глубоких исторических корнях и добрых традициях.

"Индия является одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана. В 2017 году исполнилось 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Индией. На протяжении многих лет наши страны стремительно развивались и предоставляли большие возможности для расширения этого сотрудничества." - сказал Гулиев, выразив надежду, что подобные бизнес-диалоги будут стимулировать предпринимателей наших стран к более активному сотрудничеству и приведут к успешным результатам.

Он также подчеркнул, что подписанное 11 апреля 2007 года в Баку соглашение о создании Индо-азербайджанской межправительственной комиссии (МПК) по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству играет важную роль в развитии отношений странами.

На сегодняшний день было проведено пять заседаний комиссии.