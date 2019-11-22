Звание "Герой Российской Федерации" (Герой России) было учреждено в 1992 году. Является высшим званием, присваиваемое за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига.

Как передает Day.Az со ссылкой на BAKU.WS, с 1992 года по сегодняшний день звание "Герой России" было присвоено 1064 лицам.

За 27 лет истории звания высшей награды России удостоился один азербайджанец - Наджафов Гасан Раджаб оглу.

Наджафов Гасан Раджаб оглу - командир мотострелкового батальона 506-го гвардейского Познаньского Краснознаменного ордена Суворова 3-й степени мотострелкового полка 27-й гвардейской Омско-Новобугской Краснознамённой орденов Кутузова 2-й степени и Богдана Хмельницкого 2-й степени мотострелковой дивизии Приволжского военного округа, гвардии майор.

Родился 14 июля 1963 года в городе Баку Азербайджанской ССР. Окончил среднюю школу.

В Вооружённых Силах СССР с 1980 года. В 1984 году окончил Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. Проходил военную службу в частях Белорусского военного округа, с 1988 года - в Забайкальском военном округе. В 1993-1997 годах служил в 201-й отдельной мотострелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане, принимал участие в боевых действиях на таджико-афганской границе и против бандформирований местных сепаратистов. В 1997 году был назначен командиром 1-го мотострелкового батальона 506-го гвардейского мотострелкового полка Приволжского военного округа, дислоцированного в Тоцких лагерях в Оренбургской области. Полк готовил кадры для участия в миротворческих операциях.

В октябре 1999 года в составе полка прибыл в Чеченскую республику. Проявил мужество и воинское мастерство в боях второй чеченской войны. При наступлении российских войск к Грозному в составе группировки войск "Север" получил приказ выбить боевиков из укрепленного района на Теркском хребте. 25 октября 1999 года силами батальона совершил ночной марш-бросок и вывел свои подразделения в промежуток между укрепленными позициями боевиков. В ночном бою мотострелки атаковали противника с фланга, используя фактор внезапности, с ходу ворвались на позиции противника и нанесли ему значительные потери. Боевики были выбиты из заранее сооруженных мощных оборонительных позиций. Были захвачены миномёты, пулемёты, большое количество автоматического стрелкового вооружения и боеприпасов. Противник был выбит с хребта. За этот бой троим воинам полка впоследствии было присвоено звание Героев Российской Федерации. В декабре 1999 года батальон майора Наджафова одним из первых вышел на подступы к Грозному.

В одном из боёв там получил сильную контузию, после лечения вернулся в строй. За мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона, Указом Президента Российской Федерации от 27 июня 2000 года гвардии майору Наджафову Гасану Раджаб оглы присвоено звание Героя Российской Федерации.

Подполковник Г.Р. Наджафов продолжает службу в Российской Армии.

Награждён орденом Мужества, медалями.

Его имя выбито на памятной стеле Героев, установленной у Дома офицеров Приволжско Уральского военного округа в Самаре.