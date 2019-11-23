https://news.day.az/society/1178544.html Водителей будут штрафовать на 150 манатов - За это нарушение
Водителей будут штрафовать на 150 манатов - За это нарушение
На тонировку лобового и передних боковых стекол автомобилей с сегодняшнего дня введен запрет. Согласно соответствующей статье Кодекса об административных нарушениях, штраф за тонировку указанных частей составит 150 манатов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer, за тонировку задних боковых стекол штраф не полагается.
Тонировка лобового и передних боковых стекол автомобилей запрещена законодательством, к тому же опасна, так как в темное время суток видение становится ограниченным. Это, в свою очередь, способствует ДТП.
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