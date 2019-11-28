Систематические работы по приведению системы электроснабжения Бакинского метрополитена в соответствие с современными требованиями, продолжаются реконструкцией еще одной подстанции, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЗАО "Бакинский метрополитен".

Как сообщили в структуре, электрооборудование подстанции "Ичеришехер", которая эксплуатируется более 50 лет, устарело, появилась необходимость в его замене. Поэтому на подстанции проводятся капитальные ремонтные работы с созданием альтернативных источников электроснабжения, демонтировано старое и установлено новое оборудование, заменены 6 трансформаторов. Все демонтированное оборудование заменено современными приборами фирмы "Siemens". В настоящее время совместно с представителями этой компании идут наладочные и тестовые работы.

Отметим, что в депо "Нариманов", которое за прошедшие два года расширилось новыми производственными и ремонтными участками, была заменена система электроснабжения, в эксплуатацию введены две новые подстанции. Также полностью реконструированы электрические подстанции на станциях метро "Сахиль", "Гянджлик" и "Эльмляр Академиясы".