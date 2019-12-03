Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде четвертого декабря отправится в Нахчыван, сообщает Trend со ссылкой на Управление, передает Day.Az. В ходе визита глава УМК примет участие в юбилейном мероприятии, которое будет проведено в Госкомитете по работе с религиозными структурами в рамках Плана мероприятий в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с 70-летием со дня рождения Аллахшукюра Пашазаде и 40-летним юбилеем деятельности в в качестве шейхульислама.