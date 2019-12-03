Молодые турецкие исполнительницы Арзу Элдемир и Дюнья Текин исполнили знаменитую азербайджанскую композицию Can Qarabağ ("Джан Карабах") в турецкой передаче Harman yeri, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Азербайджан.

Выступление певиц быстро распространилось в социальной сети и вызвало бурные обсуждения. Певицы великолепно исполнили композицию, поэтому все отзывы были положительные. Многие комментаторы поблагодарили Элдемир и Текин за выбор карабахской мелодии.

Автором этой песни является Бахрам Насибов. Она в разные годы исполнялась многими известными азербайджанскими певцами старшего и молодого поколений. В основном она входит в репертуар народного артиста Азербайджана Арифа Бабаева.

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