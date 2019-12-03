На выставке Bakutel в Баку, где демонстрируется İT-продукция и услуги, участвует и Агентство DOST при министерстве труда и социальной защиты населения. Учрежденное указом Президента Ильхама Алиева от девятого августа 2018 года Агентство DOST (Устойчивое и оперативное социальное обеспечение) вызвало большой интерес участников и посетителей выставки, как один из инновационных проектов Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, на выставке, которая пройдет с третьего по шестое декабря, Центр оказывает услуги гражданам без регистрации.

Центр DOST, открытие которого состоялось в мае этого года, за прошедший период оказал услуги 55 тысячам граждан. Уровень удовлетворенности граждан составил выше рекордных 95 процентов. За 2019-2025 годы в Баку и регионах страны планируется создание 31 Центра DOST.

На выставке Bakutel демонстрируются также интернет-портал "E-социал", подсистема "Занятость", системы "Е-пенсия", "Е-пособие" и другие важнейшие достижения в сфере цифровизации социального обеспечения.

Помимо этого, посетителям демонстрируются видеоролики об инновациях, а также вручаются буклеты, посвященные программам занятости, самозанятости, трудовой деятельности, социальному обеспечению, услугам по реабилитации инвалидов и усыновлению.