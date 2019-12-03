В рамках исполнения соответствующего указа Президента Ильхама Алиева, Комиссия при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана приняло решение о выделении единовременной выплаты (по 11 тысяч манатов) еще 57 наследникам 43 шехидов.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство, средства будут переведены на счета наследников в ближайшее время и они получат в связи с этим официальное уведомление.

В целом, право на получение единовременной выплаты установлено у наследников 12 268 шехидов. Означенные средства уже выплачены 17 558 наследникам 11 791 шехидов.

Таким образом, программа обеспечения наследников шехидов единовременной выплатой реализована на 96,1 процента.