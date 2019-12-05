Подготовительные работы по реализации инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за день в связи с юбилеем великого поэта Имадеддина Насими близятся к завершению.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель главы Исполнительной власти Тертерского района Рамиз Шабанов, передает Day.Az.

По его словам, в рамках инициативы на всей территории района будет посажено десять тысяч деревьев.

Шабанов добавил, что на въездах и выездах района, в том числе по обеим сторонам автомобильных дорог Барда-Горанбой, Барда-Тертер, Тертер-Агдам, а также вокруг Олимпийского спортивного комплекса будут посажены деревья различных сортов.

"Только вокруг Олимпийского спортивного комплекса будет посажено свыше тысячи деревьев. В целях подготовки к этим работам у въездов в села, на придорожных участках работа по выравниванию территории, где будут посажены деревья уже завершена, выкопаны канавы и лунки. В акции по посадке деревьев примет участие вся общественность района", - сказал Рамиз Шабанов.

Он добавил, что в рамках акции в основном будут посажены эльдарская сосна, тополь, акация и другие деревья.

Отметим, что шестого декабря в республике будет осуществлена инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев.

Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, катальпа, древокорень и другие виды деревьев.