https://news.day.az/society/1182981.html Осуществлена посадка более 4 тысяч деревьев - ФОТО
Осуществлена посадка более 4 тысяч деревьев - ФОТО
По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой о посадке в нашей стране за один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими, сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" проведена акция по посадке деревьев.
Во время акции на очищенной территории Международного аэропорта Гейдар Алиев площадью 10 га посажено более 4000 деревьев.
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