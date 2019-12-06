По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой о посадке в нашей стране за один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими, сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов и ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" проведена акция по посадке деревьев. 

Во время акции на очищенной территории Международного аэропорта Гейдар Алиев площадью 10 га посажено более 4000 деревьев. 

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