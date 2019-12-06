Всем известно, что сегодня по всей стране прошла массовая экологическая акция по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Она была посвящена юбилейной дате - 650-летию выдающегося азербайджанского поэта-просветителя Имадеддина Насими. Основной целью проекта, конечно же, является развитие азербайджанской культуры, здравоохранения и образования.

Об этом Тренд сказал член Политсовета ПЕА Рамин Мамедов, охарактеризовав это масштабное событие как дань уважения великому азербайджанцу, передает Day.Az. Мамедов отметил три основных момента данного мероприятия.

"В первую очередь, за последние годы идеи и проекты, осуществленные по инициативе Мехрибан Алиевой и реализованные при поддержке Фонда Гейдара Алиева, нашли массовый отклик и поддержку в широких слоях населения. Я считаю, что это вполне закономерно и объяснимо. Также были решены социальные проблемы отдельно взятых граждан.

Вторым значимым моментом является экологическая составляющая. Посадка 650 тысяч деревьев в один день однозначно позитивно скажется на экологической ситуации в стране, качественно отразившись на благополучии граждан.

Третьим важным моментом является то, что в результате этой акции еще раз подтвердилась поддержка азербайджанским народом курса политики Президента Ильхама Алиева. Тут еще стоит отметить политику реформ, проводимой в стране. Все это доказывает, что народ верит в светлое будущее Азербайджана и полностью поддерживает курс главы государства", - подытожил Мамедов.

Отметим, что акция в рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев по случаю 650-летнего юбилея поэта-мыслителя Имадеддина Насими охватила все регионы страны.

В кампании, нацеленной на пропаганду в международном масштабе поэзии великого поэта Имадеддина Насими, увековечивание его памяти, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, принимают участие общественные деятели, представители дипломатического корпуса и международных организаций, сотрудники государственных и частных структур.

Отметим, что впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено столько деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО "Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана". В основном это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень, катальпа и другие.