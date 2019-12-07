На территории Хатаинского района Баку в течение дня вода будет подаваться с перебоями.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).

Ограничения связаны с устранением аварии, произошедшей на магистральном водопроводе.

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