https://news.day.az/society/1183166.html В одном из районов Баку ограничена подача воды
В одном из районов Баку ограничена подача воды
На территории Хатаинского района Баку в течение дня вода будет подаваться с перебоями.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на ОАО "Азерсу" (водный оператор).
Ограничения связаны с устранением аварии, произошедшей на магистральном водопроводе.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре