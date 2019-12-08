На днях министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими N-ской воинской части, расположенной в прифронтовой зоне, побеседовал с ними во время обеда.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны, эта встреча запомнится им как своей искренней атмосферой, так и значимостью.

Для военнослужащего Игоря Рыскина, отличающегося в воинской части образцовой службой, эта встреча с министром обороны, также останется в памяти как приятное воспоминание.

Игорь Рыскин родился в Баку, в 2019 году окончил Национальную академию авиации по специальности авиационная инженерия с дипломом отличия. Его диплом говорит о его образованности, а его грамотная, содержательная речь - о широком кругозоре. Такие же его слова, как "Я люблю небо, и стану пилотом. Горжусь, что я нахожусь в рядах тех, кто защищает свою Родину, а также тем, что вызываю чувство гордости у моих родителей и сестер", лишний раз доказывают его патриотизм и любовь к Родине.

Рядовой Игорь Рыскин так описывает свои впечатления от встречи с министром обороны: "То, что я служу именно в этой воинской части - моя судьба. И я доволен ею, доволен своим характером, тем, что благодаря требовательности к себе я стал образцовым солдатом. Мне трудно передать чувства, которые я испытывал, когда сидел за одним столом, беседовал с министром обороны Закиром Гасановым. Я до сих пор нахожусь под впечатлением. После увольнения в запас я планирую продолжить обучение, усовершенствовать свои знания, работать в сфере гражданской авиации. Однако слова сказанные министром обороны с большим уважением слова "Может в будущем продолжишь военную службу?", заставили меня задуматься. Возможно, случится так, что я выберу не гражданскую авиацию, а стану военным пилотом".