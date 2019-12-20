В Наримановском районе Баку нетрезвый водитель пострадал в результате ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в тоннеле на проспекте Ататюрка.   

По сообщению, автомобиль марки Toyota, управляемый Ибрагимли Ниджатом Габиль оглу, потерял управление, в результате автомашина врезалась в стену тоннеля.

В результате ДТП водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.

Выясняются обстоятельства ДТП. 

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