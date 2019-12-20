https://news.day.az/society/1187172.html В тоннеле в Баку произошло тяжелое ДТП, водитель госпитализирован - ФОТО
В тоннеле в Баку произошло тяжелое ДТП, водитель госпитализирован - ФОТО
В Наримановском районе Баку нетрезвый водитель пострадал в результате ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в тоннеле на проспекте Ататюрка.
По сообщению, автомобиль марки Toyota, управляемый Ибрагимли Ниджатом Габиль оглу, потерял управление, в результате автомашина врезалась в стену тоннеля.
В результате ДТП водитель госпитализирован в тяжелом состоянии.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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