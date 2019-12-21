Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о дополнительных мерах по охране общественного порядка в связи с муниципальными выборами, которые состоятся 23 декабря 2019 года.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства внутренних дел, согласно приказу, для обеспечения безопасности в ходе муниципальных выборов органы внутренних дел республики 22-25 декабря будут нести службу в усиленном режиме, передает Day.Az.

В связи с обеспечением общественного порядка в день выборов будет увеличено число нарядов пост-патрульной службы.

В приказе отмечено, что в соответствии с пунктом 104-14 Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, сотрудникам полиции запрещается находиться на избирательных участках во время голосования за исключением тех случаев, когда они участвуют в голосовании как избиратели. Сотрудник полиции в униформе может зайти на избирательный участок только по решению участковой избирательной комиссии и по приглашению председателя участковой избирательной комиссии для восстановления общественного порядка и после того должен немедленно покинуть пределы участка.