В праздничные дни ЗАО "Азербайджан хава йоллары" (AZAL) будет работать в усиленном режиме. Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО Паша Кесамански, передает Day.Az.

По его словам, весь персонал и структуры авиакомпании и аэропорта будет работать в усиленном режиме: "В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО "Азербайджан хава йоллары" обслужит пассажиров на высоком уровне".