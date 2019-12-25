https://news.day.az/society/1188718.html AZAL обслужит пассажиров в праздничные дни на высоком уровне
AZAL обслужит пассажиров в праздничные дни на высоком уровне
В праздничные дни ЗАО "Азербайджан хава йоллары" (AZAL) будет работать в усиленном режиме. Об этом сказал в среду Trend глава пресс-службы ЗАО Паша Кесамански, передает Day.Az.
По его словам, весь персонал и структуры авиакомпании и аэропорта будет работать в усиленном режиме: "В связи с Днем солидарности азербайджанцев всего мира и Новым годом ЗАО "Азербайджан хава йоллары" обслужит пассажиров на высоком уровне".
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