В Азербайджане начинается прием обращений по аренде квартир с правом выкупа - ДАТА

Завершена подготовительная работа по выполнению задач, порученных Ипотечному и кредитно-гарантийному фонду указом Президента Азербайджана "О создании механизма сдачи в аренду жилых площадей с обязательством последующей продажи" от 25 января 2019 года № 488. Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на Фонд, передает Day.Az.

Подготовлены необходимые процедуры и внутренние правила для работы механизма, определены требования по арендаторам и жилым участкам, полностью автоматизированы рабочие процессы в рамках механизма и сформирован арендуемый жилищный фонд.

Прием электронных обращений в рамках механизма начнется 22 января 2020 года.

Обращения будут подаваться через www.e-gov.az с использованием электронной подписи (электронная подпись или ASAN imza). Электронную подпись можно получить в Информационно-счетном центре при министерстве транспорта, связи и высоких технологий или на Главпочте, а ASAN imza - в центрах Службы "ASAN".

Для обеспечения прозрачности и оперативности граждан будут обслуживать Центр "ASAN Kommunal" №2 в Баку и Центр Службы "ASAN" в Сумгайыте.

Информацию о требованиях к арендаторам, приеме обращений, их рассмотрении, выбору и оформлению жилых домов можно получить на www.mcgf.az или позвонив в колл-центр "1549".

Также граждане могут ознакомиться с территорией, числом, площадью и другой информацией жилых домов, первоначально выставленных Фондом для сдачи в аренду с правом выкупа перейдя по этой ссылке.