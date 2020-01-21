https://news.day.az/society/1195682.html Я благодарна Азербайджану за то, что смогла найти здесь новый дом и друзей! - письмо в редакцию

Я благодарна Азербайджану за то, что смогла найти здесь новый дом и друзей! - письмо в редакцию

Общество, 21 января 2020 14:02 562

Азербайджан - как алмаз-самородок, в нем есть скрытая красота.

Об этом в письме в редакцию Day.Az написала гражданка Греции Лия Карадиму, выражая Азербайджану благодарность за гостеприимство, которая уже 8 лет работает учительницей в Баку.

"Мне посчастливилось приехать в Баку 8 лет назад и с первого же дня я почувствовала себя как дома. За свою жизнь я успела побывать во многих странах, но именно здесь я нашла себя. Только здесь меня не затрагивают ностальгия и тоска по дому", - пишет в своем письме гречанка.

"В 2018 году я вернулась работать в Баку и в связи с этим была очень счастлива. В Азербайджане есть три принципа: семья, страна (патриотизм) и религия - все то же самое, что и в Греции. Семья является важнейшей составляющей нашей в жизни, так же как и религия, и патриотизм. Здесь я смогла обрести все эти три вещи.

Люди в Азербайджане очень добры, гостеприимны, проявляют уважение к иностранцам, очень охотно ведут беседы на любые темы и помогают, если вам нужна какая-либо помощь. У меня никогда не было проблем или трудностей, не смотря на то, что я не знаю азербайджанский. Я могу отлично общаться со всеми. Люди здесь жизнерадостны, таксисты всегда готовы побеседовать о чем угодно, делая день интересным и счастливым! Азербайджанцы - экстравертная нация, с большим сердцем, чувствами и ценностью гостеприимства. Здесь также я увидела очень высокий уровень безопасности, особенно как женщина. К сожалению, не все страны могут гарантировать такой уровень безопасности, как Азербайджан. Хочу отметить также большие чистые парки, где семьи могут ходить и проводить время так, как им захочется. Азербайджан - очень толерантная страна. Все религии живут здесь в гармонии. Я могу без проблем выполнять свои религиозные обязанности, уважаю религию других, и они в свою очередь, уважают мою", - говорится в письме.

"Написав это письмо, я хочу выразить благодарность Азербайджану за то, что я нашла здесь новый дом, работу, друзей. Считаю, что по жизни нужно сосредотачиваться на позитивах и опираться на них. В этом мире нет райского места, мы создаем рай сами, который будет окружать нас. Именно таким раем стал для меня Азербайджан и я теперь хочу вернуть увиденное здесь добро - я хочу усыновить ребенка из Азербайджана и дать ему лучшее образование и научить любить свою страну и уважать свои корни. Çox sağ ol, Азербайджан, за все!", - написала Лия.

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