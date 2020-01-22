https://news.day.az/society/1195974.html В Сумгайыте микроавтобус врезался в столб - ВИДЕО
В Сумгайыте микроавтобус врезался в столб - ВИДЕО
Сегодня утром микроавтобус врезался в столб на дороге Баку-Сумгайыт, есть погибший.
Как передает Day.Az, следовавший из Сумгайыта микроавтобус Mercedes Sprinter 10 ND 312, в результате потери водителем управления транспортным средством, сбил пешехода и врезался в столб на обочине дороги, выехав на встречную полосу.
Водитель с тяжелыми травмами госпитализирован.
На месте происшествия находятся сотрудники дорожной полиции и врачи "скорой помощи".
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