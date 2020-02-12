Арестован сын бывшего главы Исполнительной власти Шуши.

Как отмечается в поступившей в Day.Az совместной информации Прокуратуры и Главного управления полиции города Баку, 1 февраля примерно в 12 часов житель города Шуша Бахманов Джейхун Низами оглу (1981 г.р.) перед домом №57 по улице А.Алекберова в Ясамальском районе столицы нанес многочисленные ножевые ранения своей бывшей жене Бахмановой Диларе Фаиг гызы (1982 г.р.). По данному факту в Следственном отделе Ясамальского районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статье 126.1 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), Дж.Бахманов был задержан в качестве подозреваемого и допрошен при участии адвоката.

3 февраля Дж.Бахманов был привлечен в качестве обвиняемого по статье УК 126.2.3 (причинение тяжкого вреда здоровью с особой жестокостью) и арестован по решению суда с предъявлением обвинения по указанной статье.

В рамках расследования был проведен осмотр места происшествия, изъяты вещественные доказательства, взяты показания у многочисленных свидетелей, назначены соответствующие экспертизы, проведены другие необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Следствием были выявлены основательные подозрения в попытке умышленного убийства Дилары Бахмановой Дж.Бахмановым, его действия были квалифицированы по статье 29, 120.1 Уголовного Кодекса АР (попытка умышленного убийства), для дальнейшего расследования уголовное дело было передано в Ясамальскую районную прокуратуру.

Лечение Д.Бахмановой, которая находится в тяжелом состоянии, продолжается в стационарных условиях.

Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.

Отметим, Дж.Бахманов - сын бывшего главы Исполнительной власти Шуши Низами Бахманова.