В Азербайджане необходимо создать единую информационную базу для совместного использования академических структур и вузов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на встрече с первым вице-президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Ибрагимом Гулиевым сказал представитель Еврокомиссии, руководитель проекта Центра социальных инноваций Мартин Феликс Гайдушек.

Гайдушек рассказал о проектах, которые реализует Еврокомиссия совместно с министерством образования Азербайджана.

Ибрагим Гулиев, в свою очередь, отметил, что на основании соглашений и контрактов, заключенных между научными учреждениями НАНА и различными министерствами, вузами республики, действуют совместные лаборатории, реализуются совместные проекты.

На встрече состоялся обмен мнениями по определению стандартов для создания совместной информационной базы НАНА и вузов страны, закупке и содержании оборудования и приборов с целью эффективной организации научных исследований, осуществлению мер по оптимизации и совершенствовании этой сферы соответствующими структурами, а также были обсуждены другие важные вопросы.