https://news.day.az/society/1202951.html В Баку снизили скоростной лимит на дорогах
В Баку снизили скоростной лимит на дорогах
В связи с дождливой погодой на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зых-аэропорт предел скорости по всем полосам снижен на 20 км/ч.
Об этом АПА сообщили в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.
Согласно сообщению, цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность движения при таких погодных условиях. "Водителям рекомендуется соблюдать ограничение скорости и учитывать метеорологические факторы", - говорится в сообщении БТА.
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