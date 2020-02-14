В связи с дождливой погодой на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зых-аэропорт предел скорости по всем полосам снижен на 20 км/ч.

Об этом АПА сообщили в Бакинском транспортном агентстве, передает Day.Az.

Согласно сообщению, цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность движения при таких погодных условиях. "Водителям рекомендуется соблюдать ограничение скорости и учитывать метеорологические факторы", - говорится в сообщении БТА.