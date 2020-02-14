С целью повышения занятости молодежи министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана приступило к новому проекту.

Как передает Day.Az, в рамках проекта, который будет реализовываться совместно с Международной организацией труда, будет повышена не только занятость безработной молодежи, но и финансироваться их заработные платы.

Известны также сумма и сроки финансирования. Так, 50% заработной платы работников будут финансироваться за счет страхования от безработицы.

Так, если месячная зарплата составляет 500 манатов, 250 манатов из них будет выплачиваться Международной организацией труда. Вторая половина зарплаты будет выплачиваться учреждением, принявшим гражданина на работу. С этой целью будут заключены четырехсторонние договора.

Чтобы принять участие в новом проекте, молодым людям следует зарегистрироваться в центрах занятости своего района. В рамках проекта уже зарегистрированы 148 человек.

Через год, работодатель может продлить или же расторгнуть договор, в зависимости от того, насколько он доволен работой работника.