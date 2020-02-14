Лучшие волонтерские проекты и перспективные практики добровольческой деятельности обсудят 18 февраля 2020 года в Баку участники Первого заседания Каспийской школы волонтерства "Меридианы доброй воли".

Межгосударственный проект "Каспийская школа волонтерства "Меридианы доброй воли", реализуемый российским Политологическим центром

"Север - Юг" при поддержке Фонда президентских грантов, направлен на создание горизонтальных связей между представителями молодежных волонтерских организаций и движений государств Каспийского региона для реализации и масштабирования совместных проектов в сфере волонтерства (добровольческой деятельности).

Первое заседание школы пройдет в Азербайджане, где 2020 год объявлен Годом волонтеров. Партнерами проекта выступают Экспертный совет Baku Network, Пресс-клуб "Содружество".

Участниками мероприятия станут представители Азербайджана, Казахстана и России - молодые люди, вовлеченные в волонтерскую деятельность, руководители и активисты добровольческих организаций и движений, студенты, имеющие опыт практической деятельности в волонтерских акциях и проектах, а также инициаторы креативных идей, успешно прошедшие отбор в ходе проведенного открытого Конкурса лучших социально значимых проектов в сфере волонтерства (добровольческой деятельности "Меридианы доброй воли").

Рабочей программой заседания предусмотрено проведение тренингов, мастер-классов и дискуссионных панелей, на которых будет рассмотрен и обсужден передовой опыт волонтерской деятельности в государствах Каспийского региона в различных сферах.

Также в рамках форума пройдет презентация и церемония награждения победителей регионального Конкурса лучших социально значимых проектов в сфере волонтерства "Меридианы доброй воли".

Приглашаем СМИ принять участие в освещении работы Первого заседания Каспийской школы волонтерства "Меридианы доброй воли".

Место проведения мероприятия: г. Баку (Азербайджанская Республика), улица Агаева Бахрама, 100а, конференц-зал Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Дата и время: 18 февраля 2020 г., 10.00

Контакты для аккредитации: Ромащенко Валерия, представитель оргкомитета Каспийской Школы волонтерства, var_rus@mail.ru

Мамедзаде Гюльнара, представитель оргкомитета Каспийской Школы волонтерства, gulya_mamedzade@mail.ru, +994 50 333 10 44.