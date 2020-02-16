Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет выпускные экзамены для учащихся последних классов первичных профессионально-технических учебных заведений в 23 городах и районах республики.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, для проверки знаний учащихся им будет предложено 85 заданий по языку обучения, математике и иностранному языку.

У входа в некоторые помещения, выделенные для экзаменов, для уточнения личности экзаменуемых будет использовано программно-техническое обеспечение, основанное на технологии "Face Recognition" (распознавание лица). Главной целью применения этой технологии является ускорение пропуска учащихся в здания и предотвращение входа в здание другого человека вместо учащегося.

Выпускные экзамены сдадут 3178 учащихся.

В экзаменах примут участие 33 руководителя экзамена, 294 педагога-надзирателя.