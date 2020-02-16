В Национальной арене гимнастики в Баку продолжаются финальные соревнования Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, участвуют 150 гимнастов из 30 стран.

Напомним, что и прошлогодний Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку носил также лицензионный характер на Олимпийские игры, а в 2018 году в столице Азербайджана впервые прошел Чемпионат Европы по этому виду гимнастики с участием 26 стран. В 2021 году впервые в Азербайджане состоится Чемпионат мира по прыжкам на батуте.

Trend представляет читателям фоторепортаж с финальных соревнований Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке.