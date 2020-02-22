В Лерике автомобиль упал в овраг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в горном селе Оранд. Автомобиль УАЗ, управляемый Маилом Рагимовым, перевернулся и упал в овраг. В результате аварии, по предварительным данным, погиб ребенок.

Другой пострадавший, получивший травмы различной степени тяжести, скончался по дороге в Лянкяранскую центральную районную больницу.

Остальные пострадавшие госпитализированы в Лерикскую центральную районную больницу.

Причиной аварии стало обледение трассы.

По факту ведется следствие.