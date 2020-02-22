https://news.day.az/society/1205380.html В Лерике автомобиль упал в овраг, есть погибшие и пострадавшие
В Лерике автомобиль упал в овраг, есть погибшие и пострадавшие
В Лерике автомобиль упал в овраг.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла в горном селе Оранд. Автомобиль УАЗ, управляемый Маилом Рагимовым, перевернулся и упал в овраг. В результате аварии, по предварительным данным, погиб ребенок.
Другой пострадавший, получивший травмы различной степени тяжести, скончался по дороге в Лянкяранскую центральную районную больницу.
Остальные пострадавшие госпитализированы в Лерикскую центральную районную больницу.
Причиной аварии стало обледение трассы.
По факту ведется следствие.
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