В 09:52 в 110 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмостанции на турецко-иранской границе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, на территории Нахчыванской Автономной Республики ощущались подземные толчки мощностью 3-4 балла.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.