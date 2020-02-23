https://news.day.az/society/1205553.html Землетрясение на турецко-иранской границе ощущалось и в Нахчыване
Землетрясение на турецко-иранской границе ощущалось и в Нахчыване
В 09:52 в 110 км к юго-западу от Нахчыванской сейсмостанции на турецко-иранской границе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.
Как передает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана, на территории Нахчыванской Автономной Республики ощущались подземные толчки мощностью 3-4 балла.
Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
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