«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы
В связи со шквалистым ветром, который начался в ряде регионов страны, ОАО "Азеришыг" перешло на усиленный режим работы, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АО.
В настоящее время порывистый ветер наблюдается в Дашкесанском, Гедабейском, Шамкирском, Товузском, Агстафинском и Газахском районах, а также в Хачмазском, Сиязаньском и Шабранском районах.
В связи с возможными авариями и обрывами на линиях электропередач "Азеришыг" принимает упреждающие меры. В данный момент на территории страны проблем с электроснабжением нет.
ОАО "Азеришыг" просит потребителей информировать круглосуточный call-center 199 в связи с любыми возможными трудностями.
Напомним, что ранее Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупреждал, что сегодня временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.
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