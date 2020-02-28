"В наших больницах и у медицинского персонала нет проблем, связанных с нехваткой масок или спирта. Но мы не уполномочены обеспечивать всю республику масками и медицинским спиртом".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил член Оперативного штаба при Кабинете министров, руководитель Рабочей группы TƏBİB Васиф Алиев.

По его словам, больные должны носить маску при всех респираторных заболеваниях, это относится не только к коронавирусу: "Здоровому человеку не нужно носить маску. Больные люди должны носить маску, потому что она пресекает распространение вируса. В больницах медицинские работники обеспечены специальными масками с повышенной степенью защиты, их не продают в аптеках".