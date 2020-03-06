Назначен новый директор Центральной научной библиотеки Академии наук Азербайджана

Назначен новый директор Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщили Trend в Академии, на данную должность назначена Севиль Зульфугарова, передает Day.Az.

Отметим, что Зульфугарова работает в Центральной научной библиотеке с 2010 года. До этого она была заведующей отделения библиотеки Института языкознания имени НАНА.