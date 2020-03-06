https://news.day.az/society/1209531.html Назначен новый директор Центральной научной библиотеки Академии наук Азербайджана
Назначен новый директор Центральной научной библиотеки Академии наук Азербайджана
Назначен новый директор Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Как сообщили Trend в Академии, на данную должность назначена Севиль Зульфугарова, передает Day.Az.
Отметим, что Зульфугарова работает в Центральной научной библиотеке с 2010 года. До этого она была заведующей отделения библиотеки Института языкознания имени НАНА.
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