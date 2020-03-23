МВД Азербайджана опровергло информацию, распространяемую в соцсетях

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана прокомментировало распространяемые сообщения о якобы пропуске за 25 манатов в Баку граждан, не имеющих столичную прописку.

Как сообщил АПА глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов, распространяемая в социальных сетях информация не соответствует действительности, передает Day.Az.

"Подобную дезинформацию распространяют те, кто пытался попасть в Баку и кого не пропустила в столицу полиция. Поэтому они вводят общественность в заблуждение, распространяя откровенную ложь. Хотел бы отметить, что деятельность постов полиции, расставленных в направлениях Баку-Газах, Баку-Шамаха и Баку-Губа постоянно контролируется министерством внутренних дел с помощью камер. Мы еще раз призываем граждан строго выполнять решение Кабинета министров".

Захидов также отметил, что прописанные в регионах граждане также не смогут въезжать в столицу на машинах, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе.