АЗЕРТАДЖ перечислил средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

Азербайджанское государственное информационное агентство (АЗЕРТАДЖ) перечислило в созданный по Указу Президента Ильхама Алиева от 19 марта 2020 года Фонд поддержки борьбы с коронавирусом средства в размере 15 тыс. манатов.

Как передает Day.Az, по решению Правления АЗЕРТАДЖ данные средства были перечислены из внебюджетного счета.

Коллектив агентства, работающий и в праздничные дни бесперебойно и в усиленном режиме, демонстрирует социальную солидарность с азербайджанским народом в борьбе с коронавирусом, прилагает все усилия для своевременного доведения до общественности решений, принятых правительством и оперативным штабом при Кабинете Министров, и регулярного информирования населения.

Предотвращение распространения вируса, объявленного пандемией Всемирной организацией здравоохранения, находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой и предпринимаются важные меры в этом направлении. Уверены, что осуществляемые нашим государством серьезные профилактические и превентивные меры дадут свои положительные результаты.