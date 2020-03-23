ТЦ "Садарак" и "Бина" приостанавливают свою деятельность

С 24 марта крупные торговые центры, в том числе "Садарак" и "Бина", приостанавливают свою деятельность.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции в связи с объявленным в стране особым режимом карантина сказал пресс-секретарь Кабинета министров Ибрагим Мамедов.

По его словам, до сих пор проделана большая работа по профилактике распространения коронавируса, в результате чего осуществляются необходимые меры контроля: "Каналы, по которым болезнь может из-за рубежа попасть в нашу страну практически закрыты. В настоящее время торговые отношения и грузоперевозки продолжаются. Ранее был запрещен въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район из районов Азербайджана. Выезд из Баку, Сумгаита и Абшеронского района тоже приостановлен. Зарегистрированные в Баку могут люди свободно вернуться в свои дома. Передвижения внутри Сумгайыта, Баку и Апшерона остаются свободными".

На вопрос о том, каким будет график на рабочих местах, И.Мамедов ответил, что подготовлен план мероприятий и предложения для уязвимых групп:

"В ближайшее время эти предложения будут представлены. Число людей, которые будут ухаживать за лицами старше 65 лет, будет увеличено".